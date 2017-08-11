当前位置：进入日本-> 地理-> 光明早报:中方回应日本防卫白皮书;九寨沟发生7级地震

光明早报:中方回应日本防卫白皮书;九寨沟发生7级地震

时间: 2017-08-11 14:10 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：文/陈剑锋 一生中有两件事情人类是无能为力的，一是生老病死，二是天灾人祸;当第一件事情来临时，我们除了只能坦然面对，毫无其它作用。而第二件事我们也无法去阻止它发生，但是我们能够做到的，就是提前预防，在还没发生之前，做好防御工作，把伤亡、损失降到最低。 就在2017年8月8日21时19分，根据国家地。。。

【要 闻】

●习近平对四川九寨沟7级地震作出重要指示

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8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震。地震发生后，习近平作出重要指示，要求迅速组织力量救灾，全力以赴抢救伤员，最大限度减少人员伤亡。李克强作出批示，要求国家减灾委、国务院救灾指挥部即派联合工作组赶赴灾区，指导帮助地方做好抗震救灾。截至9日3时，地震已造成9人死亡、135人受伤。国务院抗震救灾指挥部启动国家Ⅱ级地震应急响应。

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●习近平就东盟成立50周年向菲律宾总统致贺电 内容来自进入日本

8日，习近平向东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特致贺电，对东南亚国家联盟成立50周年表示祝贺。习近平表示，中国愿继续秉持亲诚惠容理念，以2018年中国-东盟建立战略伙伴关系15周年为契机，立足当前，着眼长远，建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。

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●俞正声出席内蒙古自治区成立70周年庆祝大会并讲话 日本最新动态-www.wokou.net.cn

8日，内蒙古自治区成立70周年庆祝大会举行，俞正声出席并讲话。俞正声强调，党中央殷切希望，内蒙古各族干部群众全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，为“建设亮丽内蒙古共圆伟大中国梦”作出新的更大贡献。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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●中方回应日本2017年版《防卫白皮书》

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8日，日本政府批准2017年版《防卫白皮书》。这份白皮书再次借助海洋安全问题鼓吹“中国威胁论”，对此，中国外交部部长王毅回应表示，日本是老调重弹。国防部则回应表示，睁眼说瞎话。

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●中央第七环保督察组进驻青海省 本文来自进入日本网

经中央批准，中央第七环境保护督察组8日进驻青海省开展环境保护督察，进驻时间约1个月左右。 本文来自进入日本网

●新一代中低速磁浮列车完成时速120公里试验

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近日，新一代中低速磁浮列车完成时速120公里的运行试验，打破中低速磁浮车辆运行时速的世界纪录。新一代中低速磁浮列车最高运行时速可达160公里，相比已经投入运营的磁浮车，该款磁浮车运行速度更快、过弯道和坡道能力更强。

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●最高检对陕西人大常委会原副主任魏民洲立案侦查

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近日，最高检经审查决定，依法对陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

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【国 内】

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●两部门发布小微型客车租赁新规 进入日本，www.wokou.net.cn

近日，交通部和住建部发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，意见鼓励分时租赁，鼓励采用信用模式代替押金管理。

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●中疾控：南方地区流感流行水平开始回落

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近日，媒体集中报道香港特区今夏流感疫情严重。中疾控对此回应表示，目前北方省份流感活动处于极低水平，南方省份的流感确诊住院与死亡病例未见明显增加。近一周，中国南方地区和香港特区流感流行水平已开始回落。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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●北京优化住房公积金提取流程 本文来自进入日本网

8日，北京住房公积金管理中心发布通知，进一步简化提取公积金的流程。以往办理过程中需提交的异地购房证明、社保证明、退休证明、离职证明和补缴证明都被取消。新办法将于2017年9月1日起施行。

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●甘肃严打破坏祁连山生态犯罪 本文来自进入日本网

8日，甘肃省检察院表示，要加大司法办案力度，创新工作方式方法，加强法制宣传，通过积极履行检察职能，为祁连山生态环境保护和甘肃省绿色可持续发展提供优质的法律服务和司法保障。截至目前，甘肃省共立案查处涉及环保领域渎职犯罪案件7件16人。 内容来自进入日本

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●四川山洪泥石流已致24人遇难 本文来自进入日本网

四川省凉山州委宣传部消息，截至8日18时，凉山州普格县山洪灾害造成157户577人不同程度受灾，造成24人死亡，1人失联，4人轻伤，成功救出1人。

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●江苏银行原党委书记王建华被立案侦查 日本最新动态-www.wokou.net.cn

近日，江苏省人民检察院经审查决定，依法对江苏银行股份有限公司原党委书记王建华（正厅级）以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

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【国 际】

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●美国防部允许军方击落接近美军基地的无人机 copyright 进入日本

美国五角大楼发言人杰夫戴维斯7日宣布，允许军方击落对航空安全等构成威胁的商用或私人无人机。今年4月，美国联邦航空局以安全考虑为由，禁止无人机接近全美军事基地。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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●菲律宾外长：南海的和平稳定最为重要

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菲律宾外长卡耶塔诺8日表示，南海的和平稳定最为重要，菲律宾不希望南海再起争端。针对美日澳三国近日就南海问题另外发表声明，他警告南海域外国家，菲律宾是独立主权国家，不需要其他国家告诉菲律宾做什么。

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●韩国抗议日本“防卫白皮书”宣称拥有独岛主权 日本最新动态-www.wokou.net.cn

韩国外交部8日发表声明，强烈抗议日本当天发表的“防卫白皮书”宣称拥有独岛（日本称“竹岛”）主权，要求日本政府立即撤回这一错误主张。韩国外交部当日下午召见日本驻韩总务公使，向日本宣称拥有独岛主权提出抗议。

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●朝谴责韩在西海水域实弹演习：军事挑衅行为

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朝鲜8日谴责韩国在西海热点水域进行实弹射击演习，称这是针对朝鲜的军事挑衅行为。据朝中社报道，7日下午，韩国军方动用“长钉”导弹和陆军武装直升机，并发射数百发炮弹和火箭弹。

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●南非总统祖马第八次挫败反对党提出的不信任案

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南非国民议会当地时间8日下午2点到3点半举行现任祖马总统的不信任案投票，根据投票结果，支持不信任案的选票未过半，祖马顺利过关。 本文来自进入日本网

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●在澳失事美军机残骸已被发现 进入日本，www.wokou.net.cn

据澳大利亚媒体8日报道，澳大利亚和美国两国军方已经发现5日在澳东海岸附近失事的美军“鱼鹰”运输机的残骸，确认此前失踪的3名美军士兵已经遇难。 内容来自进入日本

【社 会】 copyright 进入日本

●雄安新区新发现文化遗存44处

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河北省文物局消息，截止目前，雄安新区中期发展区200平方公里文物调查工作全部完成，登记各类文物遗存79处，其中调查新发现44处。最新调查发现雄安新区存在约18平方公里的东周、汉代遗址群。

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●天津静海每天出动6000余人打击传销

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