当前位置：进入日本-> 地理-> 当你在关注地震救援时，我看到却是满满的科技！

当你在关注地震救援时，我看到却是满满的科技！

时间: 2017-08-11 14:03 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：国际在线专稿：8月8日21时19分，中国四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，截至8月10日12时，这场灾难已致20人死亡，431人受伤。这场地震不仅牵动着国人的心，也得到全球媒体和网友的高度关注。外媒为中国灾后救援行动的迅速和高效点赞，网友们在悼念遇难者的同时也为灾区的人们加油打气。 今日俄罗斯。。。

文/陈剑锋

一生中有两件事情人类是无能为力的，一是生老病死，二是天灾人祸;当第一件事情来临时，我们除了只能坦然面对，毫无其它作用。而第二件事我们也无法去阻止它发生，但是我们能够做到的，就是提前预防，在还没发生之前，做好防御工作，把伤亡、损失降到最低。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

就在2017年8月8日21时19分，根据国家地震台网测定，四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，截止发稿日，地震已造成19人死亡，170余人受伤。众所周知，四川已不是第一次发生重大地震了，2008年5月汶川就发生了8.0级的强级地震，2013年4月雅安7.0级地震。

内容来自进入日本

虽然随着科技的不断创新、发展，人类已经有了能够处理各种天灾人祸的能力，甚至可以实现部分的提前预警、预防、抵抗的工作，比如被公认的地震高发国家日本，其在建筑上已经完全可以抵普通中级的地震。我们不得不承认，科技给人类带来的进步和安全感是毋庸置疑的，特别是即将到来的人工智能时代，给人类的带来的将会是革命性的变革和创新。但是遗憾的是，科技发展至今，人类还是无法对地震的预测和监控做出准确的判断，不然这连续几次的地震带来的伤亡将会大大减少。

copyright 进入日本

尽管科技还无法预测地震的发生，但已经有能力应对各种灾害

内容来自进入日本

中国有“多难兴邦”之说，而西谚也说“灾难是检验勇敢者的试金石”。而自公元前1831年，在中国泰山发生的第一次有记载的地震以来，人类进化的历史就一直与包括地震在内的重大自然灾害为伴。而自然灾害，也被证明非但是对生存意志的考验，更是对人类对于灾害的预警、减灾、救助、重建这一整套能力的锤炼。

进入日本，www.wokou.net.cn

值得庆幸的是，虽然科技目前还无法预测和很好控制地震的发生，但是随着科技的不断发展，已经可以有能力对每一次灾难的预防和救援工作做的一次比一次的好。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

上世纪70年代，中国的科技还处于落后时期，在河北唐山发生的7.8级地震，在整个发生地震和救援过程中，所有的救援工作和联络完全只能考传统的人工和普通电报、电话联系，那个时候大众根本没有什么智能设备，而在那种情况下唯一的联络方式电话或电报根本都是处于中断状态，更不用说那个时候使用无人机了，因此，整个地区都属于中断状态，救援工作只能靠人工进行搜索。

内容来自进入日本

然而2008年的汶川地震，在救援工作中已经使用到了无人机，救援人员可以通过无人机对整个救援的范围进行高空拍摄，然后传送给救援人员，救援人员就可以根据拍摄到的地面情况，进行分析哪一个地区灾情比较严重，通过灾区的道路被封了没有，从而提升整个救援工作效率。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

科技在灾难中的应用越来越重要了

进入日本，www.wokou.net.cn

而此次四川九寨沟地震，更是科技感爆棚。在各方得知地震消息后，灾情迅速引起了全社会的高度关注，纷纷给予支持、支援，其中，国内的科技、互联网公司更是首当其中，相当的给力。除了今日头条、微博资讯平台为其提供寻人平台免去亲人担忧，更有三大运营商的通讯网络的随时待命，给救援工作的联系、通讯工作带来极大的便利之外，还有一些更具科技性的产品和技术运用于整个救灾工作中。 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

在九寨沟地震发生后，国内知名的无人机公司大疆于当日凌晨发表微博称，行业应用部已启动应急响应，协调技术协助团队及设备，第一支小分队将于今日(8月9日)凌晨抵达九寨沟灾区参与救援工作。使用无人机勘探灾情，在保障救援人员自身安全的同时，还能通过对现场情况的航测、追踪，为灾情救援提供安全可靠依据，加快搜救速度。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

其实，无人机在地震救灾工作中，不仅能够做遥感测绘和险情勘察，还可以利用高空俯瞰优势做路线规划工作。即在救灾过程中，无人机可以通过高空探测，数据分析，规划出最适合进入救灾地区的路线规划图，从而给救援人员引路，大大减少在救援路上耽误的时间和突发情况。也就是说，在灾难发生时，无人机完全替代了人，可以第一时间达到现场，并且第一时间通过勘察现场提供出现场灾难的情况和规划最合适的路线图，给整个后续救援人员的伤亡带来了极大的减少。

内容来自进入日本

而作为技术公司的百度和谷歌也纷纷利用其自身优势，通过百度地图、谷歌地图发布实时路况信息和交通管制信息，可以随时提醒、或从新规划过往车辆绕道而行，并且还可以实时抓取救灾现场的信息，发现有任何阻挡或影响救灾大陆的车辆就是实时的提醒。

copyright 进入日本

在此次救灾中除了可以看到一些大公司科技之外，还有一些未被注意或小的组织也是科技满满。比如，在微博上，一位名为@Wennie7 的网友就提到了一款由成都高新减灾研究所研发的一个名叫“地震预警”的App，据称这款产品可以根据震中远近，提前几秒到十几秒不等向用户发出预警信号，也就是说可以提前十几秒对地震做出预防或提醒。 本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

未来AI的应用将会体现的更加落地 本文来自进入日本网

从以上的分析，我们可以明显看到，科技在对于灾难的救援和预防中，其所起到的作用和重要性是体现的非常明显的。未来，，随着科技的不断进步，将会给在灾难的过程中提供更好、更落地的产品和技术，从而减少整个救援过程中人员的伤亡。 内容来自进入日本

特别是在即将到来的AI时代，相信当更多的AI应用于灾难的救援过程时，其所带来的效果和优势会体现的更加让人震撼和落地。

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。