当前位置：进入日本-> 地理-> 8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸

8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸

时间: 2017-08-11 10:04 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本4.9级地震 1都5县震感明显所幸的是并没有引发海啸 字号： T T 来源：楚秀网 编辑：王琦 2017-08-10 19:22:08 导读：原标题：日本4.9级地震 1都5县震感明显所幸的是并没有引发海啸，据日本时事通信社报道，当地时间10日上午9时36分左右，日本千叶县西北部地区发生了里氏。。。

8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸

2017-08-10 21:48:01 编辑：兰利 来源：网络整理

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导读：8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸,8月10日电 据日媒报道，当地时间本月10日9时36分许，日本千叶县西北部地区发生里氏4.9级地震，此次地震未引发海啸。8月10日9时36分日本千叶县发生4.9级地震 此次地震未引发海啸8月10日电 据日媒报道，当地时间本月10日9时36分许，日本千叶县西北部地区发生里氏4.9级

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8月10日电 据日媒报道，当地时间本月10日9时36分许，日本千叶县西北部地区发生里氏4.9级地震，此次地震未引发海啸。 进入日本，www.wokou.net.cn

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8月10日电 据日媒报道，当地时间本月10日9时36分许，日本千叶县西北部地区发生里氏4.9级地震，此次地震未引发海啸。

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预防地震的方法和措施 copyright 进入日本

当我们了解了地震的前兆反应，我们可以根据一些反常现象及早做好震前的预防工作，减少地震引起的生命财产损失。

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动物反应

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在自然界中，动物对自然灾害的预知反应比我们人类强。在地震来临前，往往动物会有异常反应表现出来，我们可以根据这些异常反应做出相应的预防。动物震前的异常反应通常有大鼠叼着小鼠跑、冰天雪地蛇出洞、牛羊骡马不进厩、猪不吃食狗乱咬、兔子竖耳蹦又撞、鸭不下水岸上闹、鸡飞上树高声叫、鱼跃水面惶惶跳、蜜蜂群迁闹轰轰、鸽子惊飞不回巢等反常表现。

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气象异常 日本最新动态-www.wokou.net.cn

震前闷热、久旱不雨、六月冰雹、怪风狂起、日光遮蔽、黄雾四塞、地震云显现都是震前常见的异常天象表现。

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地下水异常 内容来自进入日本

井水突然陡涨陡落、变颜色变味道、发浑翻花冒泡、温度发生异常；泉水流量的突然变化，温泉水温异常变化；枯竭的水井或者泉源突然冒出水来或者水井、泉源突然干枯都是震前地下水异常的表现。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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