当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 日拟扩网络防卫队 防卫省称有助于构筑防御能力

日拟扩网络防卫队 防卫省称有助于构筑防御能力

时间: 2017-09-10 23:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道记者王欢】日本防卫省计划于2018年度建造2艘船体更小的新型护卫舰。在保持防空导弹、雷达和鱼雷等基本装备的同时，排水量将减少约20%，建造成本也将减少约30%。建造周期为4年。《日本经济新闻》6月6日报道称，中国公务船在东海的活动日趋活跃，日本护卫舰的负担正在加重。考虑到财政情况，日本。。。

日拟扩网络防卫队 防卫省称有助于构筑防御能力

2017-07-17 20:21 环球网 字号：| 内容来自进入日本

日拟扩网络防卫队，将从目前的约110人增加至约千人，防卫省认为通过研究网络攻击的方法，有助于构筑防御能力。

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日本政府相关人士16日透露，防卫省拟大幅加强负责该省与自卫队内部的网络监视以及在受到网络攻击时进行应对的“网络防卫队”的规模和能力，已就此展开讨论。日本共同社7月17日报道称，根据构想，将从目前的约110人增加至约千人，并新设自行开展网络攻击研究的负责部门。日本防卫省认为通过研究网络攻击的方法，有助于构筑防御能力。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

报道称，为迎接2020年的东京奥运会和残奥会，日本政府把加强应对网络攻击的能力当作课题，上述举措为其中一部分。由于研究攻击方法有可能被视为让自卫队拥有网络攻击能力的动向，包括完善法律在内，今后或将引发议论。 本文来自进入日本网

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