当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 日本政府正式决定延长自卫队南苏丹派遣期限

日本政府正式决定延长自卫队南苏丹派遣期限

时间: 2017-08-16 17:35 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：1991年冷战结束后，来自日本国内和日本盟友的压力越来越大，他们要求修改日本宪法，允许日本出口武器，并与军事防御赖以为之的盟友就军事问题进行更多合作。这是因为，二战后的改革对日本的国防政策施以严格的约束。所以，日本的武装部队称为“自卫队”。日本花了几十年，才得以给自己的自卫队制造主战装备。到上世纪。。。

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资料图：当地时间8月25日，日本御殿场市东富士演习场，日本陆上自卫队举行年度富士综合火力演习。图为日本自卫队队员进行机降演示。

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中新网10月25日电 据日媒报道，本月25日，日本政府在内阁会议上正式决定变更实施计划，将陆上自卫队赴南苏丹参与联合国维和行动(PKO)的派遣期限延长5个月至明年3月底。 本文来自进入日本网

此外，赋予依据安全保障相关法的“驰援护卫”等新任务一事进入最后协调阶段，日本政府拟最快于11月中旬在内阁会议上作出决定。

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据报道，内阁会议前，日本政府还召开了国家安全保障会议(NSC)9位相关大臣会议，计划经过一系列程序后，把以陆上自卫队第9师团第5普通科连队(驻地位于青森市)为主的第11批部队派往南苏丹。官房长官菅义伟25日在记者会上透露，派遣时间预计是11月下旬以后。

关于赋予新任务，日本防卫相稻田朋美在记者会上仅表示“将结合队员的熟练程度及今后的治安状况作出综合判断，由整个政府来决定”。

关于延长派遣期限的理由，稻田解释说“目前的状况是自卫队能够确保安全及展开有意义的活动”。她认为日本陆上自卫队将执行PKO任务的南苏丹首都朱巴形势相对稳定，另一方面也指出朱巴以外地区“治安持续恶化属实，将保持警惕继续关注”。

据悉，稻田23日前往日本岩手县视察了第11批部队的新任务训练。日本首相安倍晋三在自卫队检阅仪式上指示加紧准备工作，称这是“为了坚守宝贵的和平并将其交给下一代的任务”。

据了解，“驰援护卫”是指参加PKO的自卫队队员奔赴被武装团伙袭击的联合国职员等的所在地，使用武器进行营救的任务。在安保法付诸实施后，与同他国军队一同保卫宿营地的“宿营地共同防卫”与“驰援护卫”一齐成为了可能。

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