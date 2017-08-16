当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 日本政府正式决定延长自卫队南苏丹派遣期限

资料图：当地时间8月25日，日本御殿场市东富士演习场，日本陆上自卫队举行年度富士综合火力演习。图为日本自卫队队员进行机降演示。
中新网10月25日电 据日媒报道，本月25日，日本政府在内阁会议上正式决定变更实施计划，将陆上自卫队赴南苏丹参与联合国维和行动(PKO)的派遣期限延长5个月至明年3月底。 本文来自进入日本网
此外，赋予依据安全保障相关法的“驰援护卫”等新任务一事进入最后协调阶段，日本政府拟最快于11月中旬在内阁会议上作出决定。
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据报道，内阁会议前，日本政府还召开了国家安全保障会议(NSC)9位相关大臣会议，计划经过一系列程序后，把以陆上自卫队第9师团第5普通科连队(驻地位于青森市)为主的第11批部队派往南苏丹。官房长官菅义伟25日在记者会上透露，派遣时间预计是11月下旬以后。
关于赋予新任务，日本防卫相稻田朋美在记者会上仅表示“将结合队员的熟练程度及今后的治安状况作出综合判断，由整个政府来决定”。
关于延长派遣期限的理由，稻田解释说“目前的状况是自卫队能够确保安全及展开有意义的活动”。她认为日本陆上自卫队将执行PKO任务的南苏丹首都朱巴形势相对稳定，另一方面也指出朱巴以外地区“治安持续恶化属实，将保持警惕继续关注”。
据悉，稻田23日前往日本岩手县视察了第11批部队的新任务训练。日本首相安倍晋三在自卫队检阅仪式上指示加紧准备工作，称这是“为了坚守宝贵的和平并将其交给下一代的任务”。
据了解，“驰援护卫”是指参加PKO的自卫队队员奔赴被武装团伙袭击的联合国职员等的所在地，使用武器进行营救的任务。在安保法付诸实施后，与同他国军队一同保卫宿营地的“宿营地共同防卫”与“驰援护卫”一齐成为了可能。
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