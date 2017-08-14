当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 日本防卫省认同美军调查 同意“鱼鹰”重启飞行

日本防卫省认同美军调查 同意“鱼鹰”重启飞行

时间: 2017-08-14 02:42 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：安倍会晤美军太平洋司令 推进自卫队与美军合作 中新网5月17日电 据日媒报道，日本首相安倍晋三本月16日与正在日本访问的美国太平洋军司令部司令哈里斯举行了会谈。 资料图：哈里斯 据报道，安倍当日在首相官邸会见了来访的哈里斯。安倍谈到了美军“卡尔-文森”号航空母舰与日本海上自卫队护卫舰此前举行的联合。。。

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日本防卫省认同美军调查 同意“鱼鹰”重启飞行

来源： 中国新闻网 作者： 2017-08-11 20:28:19

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中新社东京8月11日电 (记者 吕少威)关于服役于美军普天间机场(位于冲绳县宜野湾市)的“鱼鹰”新型运输机在澳大利亚近海坠机事故，日本防卫省11日发布消息称，认同美军的调查结果，同意“鱼鹰”重启飞行。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

本月5日，该事故发生在澳大利亚东海岸附近，从两栖攻击舰上起飞的“鱼鹰”在准备降落至另一艘舰船时撞上甲板，造成3人死亡。 copyright 进入日本

随后美军对此事故展开调查，报告称，机体本身无缺陷，可以进行安全飞行。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本防卫省对“相比于陆上着陆，在海上的舰船之间着陆更为复杂和困难”这一说明表示理解，同时认为继续要求美军在飞行时最大限度地保证安全也是必要的。

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日美军事联合训练自10日起在北海道举行，北海道知事高桥春美就防卫省的决定表示，“依然感到不安和担忧，政府要负起责任，彻底强化安全管理。” 本文来自进入日本网

事故发生后，一度有“控制‘鱼鹰’使用”的声音，而新上任的防卫大臣小野寺五典将于14日对冲绳县进行就任后的首次访问，与知事翁长雄志举行会谈，预计届时将就防卫省的决定进行说明。 进入日本，www.wokou.net.cn

美军现有意派遣“鱼鹰”参加在北海道举行的日美训练，双方正协商在到28日结束的训练期间派机参加。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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