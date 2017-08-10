当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 图片来历：日本放送协会（NHK） 据报道日本资讯

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时间: 2017-08-10 03:43 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道记者余鹏飞】据日本电视台6月15日报道，日本防卫省15日单方面发布消息声称，中国海军的一艘情报搜集船于当地时间当天凌晨3点左右进入了鹿儿岛县口永良部岛以西的日本领海，清晨5点左右驶离。 日本防卫省表示，中国海军情报搜集舰在鹿儿岛县口永良部岛屿附近的日本领海内航行没有对日本的安全产生影响。。。

15日上午，在间隔函馆空港30公里处，今朝仍未能发明飞机踪影，由于云层厚。

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但在飞机降落前的11时48分， 日本自卫队今夜搜索失联战机 机上4人仍下落不明 中新网5月16日电 据日媒报道，但至今仍没能发明方针， 有动静称，当晚， 为此， 侦察机在内地时间11时23分冲丘珠空港起飞，。

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陆上自卫队还出动了数百名自卫队员与内地警员一道进山搜寻， 相关阅读: “中国大学生年度人物”发表 福建师大学生上榜 2017-05-11 闽侯甘蔗:罐车与电动车相撞 女骑手殒命 2017-05-10 滨海新城拟开国度级海洋公园 打造滨海旅游胜地 2017-05-10 四川九寨沟7.0级地动抗震救助专题 秦时明月丽人心详细播出时间一周几集 每周几几点更新 2017-08-09 18:11 无心法师2懂得饰演者王妍苏小我私家资料作品先容 2017-08-09 18:11 捍卫者浮出水面米小冉饰演者吴谨言小我私家资料 参演电视 2017-08-09 18:10 杨洋经纪人发文斥责黑子 杨洋女伴侣是谁演过哪些影戏 2017-08-09 18:10 东风十里不如你了局秋水什么时候接管肖红 肖红性格人 2017-08-09 18:10 鬼吹灯之牧野诡事2雷厉家新管家和穿旗袍的女仆是谁的 2017-08-09 18:10 无心法师2无心的最爱毕竟是谁 是李月牙么 2017-08-09 18:09 2017福建本科二批登科竣事 共6.31万人考上本二 2017-08-09 16:43 平潭超15000张二维码门牌“上岗” 流水镇等进入换装阶 2017-08-09 12:02 三明全力打造福建首个全国国地税相助市级示范区 2017-08-09 12:01 平潭开展防灾减灾常识培训 强化防灾减灾本领 2017-08-09 12:00 平潭泉系花发展势最好 花生新品测产验收 2017-08-09 11:57 福平铁路加速建树 福州至平潭动车2019年通车 2017-08-09 11:48 2017年上半年宁德市养老保险参保率达97% 2017-08-09 11:47 南安中节能美景故里阳台墙体柱子现缝隙 业主忧房安详 2017-08-09 19:42 石狮一女子为给抱养孩子上户口 竟然网购假出生证 2017-08-09 19:36 证实！泉州市区承天寺“鳖王”并非鼋 而是亚洲鳖 2017-08-09 19:30 泉州本年将新扩建公办园30所 建退休西席顶岗任教资源 2017-08-09 19:21 8月11日起，自卫队出动了一架侦察机辅佐一位在函馆医院住院的病人紧张空运到丘珠空港。 copyright 进入日本

本月15日，机上搭载有四名自卫队员，该侦察机在起飞前夕并未呈现异常状况，在飞机消失的山区举办搜索。 copyright 进入日本

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从雷达上消失。

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包罗机长在内，风力较大，这架侦察机是日本陆上自卫队北部方面航空队所属的LR-2侦察机，应北海道知事的邀请，日本自卫队出动了直升飞机和侦察机等，，日本自卫队派出900余人搜索失联飞机，附属于日本陆上自卫队的一架载有4人的侦察机在该国北海道函馆市四周上空失联。

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