当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 安倍会晤美军太平洋司令 推进自卫队与美军合作

中新网5月17日电 据日媒报道，日本首相安倍晋三本月16日与正在日本访问的美国太平洋军司令部司令哈里斯举行了会谈。 进入日本，www.wokou.net.cn
日本最新动态-www.wokou.net.cn本文来自进入日本网
资料图：哈里斯 copyright 进入日本
据报道，，安倍当日在首相官邸会见了来访的哈里斯。安倍谈到了美军“卡尔-文森”号航空母舰与日本海上自卫队护卫舰此前举行的联合训练。 进入日本，www.wokou.net.cn
安倍说：“联合训练彰显了日美两国维护地区和平与稳定的决心。在和平安全法制和新日美防卫合作指针的规范下，日美同盟关系得到了进一步加强，这一点毫无疑问。希望我们深化合作。” 进入日本，www.wokou.net.cn
据悉，在此之前，哈里斯与日本防卫相稻田朋美、外相岸田文雄分别举行了会谈。稻田就4月底自卫队与美军核动力航母“卡尔･文森”号展开的联合训练强调称“显示了同盟的纽带”。她还表示希望推进自卫队与美军的合作。
进入日本，www.wokou.net.cn相关阅读:
美军援叙境内库尔德武装进攻拉卡 土耳其急了2017-05-12 copyright 进入日本
全球军力排行榜出炉：美国第一 俄罗斯中国第二第三2017-05-12
金正恩要求保障残疾军人生活和工作2017-05-10 本文来自进入日本网
本文来自进入日本网
四川九寨沟7.0级地震抗震救援专题 进入日本，www.wokou.net.cn
内容来自进入日本
2017-08-10 10:05
2017-08-10 10:01
2017-08-10 10:00
2017-08-10 09:59
2017-08-10 09:55
2017-08-10 09:55
2017-08-10 09:48
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:13
2017-08-10 09:51
2017-08-10 09:22
2017-08-10 08:20
2017-08-09 19:42
2017-08-09 19:36
本文来自进入日本网
2017-08-09 19:30
2017-08-09 19:21
2017-08-10 09:42
2017-08-10 08:31
2017-08-10 08:28
2017-08-10 08:25
2017-08-10 08:24
2017-08-10 08:23
2017-08-10 08:19
2017-08-10 09:54
2017-08-10 09:54
2017-08-10 09:52
2017-08-10 09:52
2017-08-10 09:52
2017-08-10 09:48
2017-08-10 09:48
“中国有嘻哈”创始人沈黎晖：选手的出场费由1万涨到了20万2017-08-09
高盛私人财富管理王胜祖：未来数月外贸增速不会放缓2017-08-09
本文来自进入日本网
放松制裁？巴林、阿联酋给卡塔尔开空中走廊2017-08-10
本文来自进入日本网
评论 copyright 进入日本已有0条评论 热门评论: copyright 进入日本
频道推荐
全球首株蓝色菊花日本诞生 三种植物DNA培育2017-07-28
本文来自进入日本网
进入日本，www.wokou.net.cn新闻推荐 视觉焦点
武汉首批大学生人才公寓交付使用现场组图 最长租期可达3年 copyright 进入日本
新疆精河县发生6.6级地震现场照片 乌鲁木齐伊宁等地震感强烈 进入日本，www.wokou.net.cn
四川阿坝州九寨沟县发生地震 武警官兵展开救援现场组图
四川九寨沟县发生7级地震 有房屋垮塌开裂现场照片
进入日本网（www.wokou.net.cn）精彩视频
四川九寨沟地震最新进展：目前已疏散游客45000多人
本文来自进入日本网
两中学生为救同伴溺亡 被救者家属:谁让你们救的?
日本最新动态-www.wokou.net.cn
福建水池现巨鼋 体长1米重达百斤 泉州巨鼋长什么样 copyright 进入日本
四川地震视频：九寨沟地震现场民众纷纷“裹被”出逃
内容来自进入日本专题推荐 中国福建女留学生章莹颖在美国失联
中国留学生章莹颖在美国失联最新消息事件始末真相回顾现场图片照片
copyright 进入日本四川九寨沟7.0级地震抗震救援专题 直击2017年第9号台风纳沙+第10号台风海棠专
日本最新动态-www.wokou.net.cn48小时点击排行榜
进入日本，www.wokou.net.cn日本最新动态-www.wokou.net.cn
文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。
PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。