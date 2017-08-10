当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 安倍会晤美军太平洋司令 推进自卫队与美军合作

安倍会晤美军太平洋司令 推进自卫队与美军合作

时间: 2017-08-10 10:04 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日自卫队发现失联侦察机残骸 警方数千人赶往现场进行地毯式搜寻(2) 字号： T T 来源：腾讯新闻 编辑：汪育恒 2017-05-16 14:21:05 导读：原标题：日自卫队发现失联侦察机残骸 警方数千人赶往现场进行地毯式搜寻，日自卫队发现失联侦察机残骸 警方数千人赶往现场进行地毯式搜寻 此外，。。。

安倍会晤美军太平洋司令 推进自卫队与美军合作

­ 中新网5月17日电 据日媒报道，日本首相安倍晋三本月16日与正在日本访问的美国太平洋军司令部司令哈里斯举行了会谈。 进入日本，www.wokou.net.cn

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­ 资料图：哈里斯 copyright 进入日本

­ 据报道，，安倍当日在首相官邸会见了来访的哈里斯。安倍谈到了美军“卡尔-文森”号航空母舰与日本海上自卫队护卫舰此前举行的联合训练。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 安倍说：“联合训练彰显了日美两国维护地区和平与稳定的决心。在和平安全法制和新日美防卫合作指针的规范下，日美同盟关系得到了进一步加强，这一点毫无疑问。希望我们深化合作。” 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 据悉，在此之前，哈里斯与日本防卫相稻田朋美、外相岸田文雄分别举行了会谈。稻田就4月底自卫队与美军核动力航母“卡尔･文森”号展开的联合训练强调称“显示了同盟的纽带”。她还表示希望推进自卫队与美军的合作。

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