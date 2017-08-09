当前位置：进入日本-> 军事-> 编制布局-> 日防卫省：中国海军情报搜集舰驶经“日本领海”未违反国际法

日防卫省：中国海军情报搜集舰驶经“日本领海”未违反国际法

时间: 2017-08-09 14:35 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：经济下行压力是否扩大？官方回应4大经济热点问题 “另外，从相关指标的累计数据来看，当月增速的回落没有影响累计增速稳定发展的趋势，1-4月份相关指标的累计增速基本上都延续了一季度以来的稳定增长态势。邢志宏举例称，尽管社会消费品零售额当月的增速比3月份回落了0.2个百分点，但是累计1-4月份增速是10。。。

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【环球网报道 记者 余鹏飞】据日本电视台6月15日报道，日本防卫省15日单方面发布消息声称，中国海军的一艘情报搜集船于当地时间当天凌晨3点左右进入了鹿儿岛县口永良部岛以西的“日本领海”，清晨5点左右驶离。 内容来自进入日本

日本防卫省表示，中国海军情报搜集舰在鹿儿岛县口永良部岛屿附近的“日本领海”内航行没有对日本的安全产生影响，中国海军的行为没有违反国际海洋法相关条约。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

防卫省还称，虽然中国海军舰艇的行为不能说没有“无害通航”，但也没有违反国际海洋法，日方将继续对中国海军舰艇行动进行监控。 内容来自进入日本

日本防卫省：中国一艘海军情报收集船进入“日本领海”

日本防卫省称，中国海军情报收集船于当地时间15日凌晨3点左右自鹿儿岛县口永良部岛以西海域进入“日本领海”，然后折向东南方向，并于凌晨5时左右驶离。

防卫省还称，进入“日本领海”的中国海军军舰是“东调级情报收集舰”，，日本海上自卫队所属的P3C反潜巡逻机对其进行监控。

日媒：中国军舰或为日美印海军军演而来 “尾随”两艘印军舰

日本时事社援引防卫省官员的话称，中国海军情报搜集舰驶入的海域内正在举行日美印三国海军军事演习。中国海军情报搜集舰或为日美印海军军演而来。

《产经新闻》称，这艘中国海军情报搜集舰可能是“尾随”两艘参加日美印联合军演的印度舰艇驶入“日本领海”。

日外务省致电中国驻日公使 未抗议中国军舰驶经“领海”

《朝日新闻》称，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治15日上午致电中国驻日大使馆公使刘少宾，表达了日本政府对中国海军持续出现在日本近海海域的担忧。

报道援引消息人士的话称，日本政府没有就此事表示抗议。

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