当前位置：进入日本-> 游戏-> XBOX游戏-> Xbox One销量惨不忍睹 微软仍称不放弃日本指望Win10

Xbox One销量惨不忍睹 微软仍称不放弃日本指望Win10

时间: 2017-08-11 17:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：游戏史上的今天：主机市场的新挑战者Xbox发售 时间：2016-11-14 15:23:10 分享到: 软件巨人微软进军主机硬件市场的第一枪，虽然因为这样那样的缺陷而受到不少批评，但最终还是站稳了脚跟。 整整15年前的今天，也就是2001年11月15iri，在电脑操作系统、文字处理系统等领域堪称巨。。。

日本游戏市场一向都不属于微软，Xbox和Xbox360都在这里惨败而归，Xbox One时代，，这一点依然没有发生任何变化。自去年9月份日版Xbox One发售以来，除了首周销量达到2万台以上之外，剩下大部分时间里平均每周只卖出一两百台，在今年4月份才累计突破5万台这一“佳绩”。而根据最新消息，上个月6月8日到6月14日一周内，日本仅售出100台Xbox One，创历史新低，在所有仍在贩卖的游戏机中也是倒数的。 进入日本，www.wokou.net.cn

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Xbox One的日版销量远不及PSV

相比Xbox One目前全球1200万台的销量（北美地区近800万），日版的数据简直毫无影响可言，而竞争对手PS4的日版销量好歹已经突破百万大关。也难怪大家已经提前宣判了Xbox One在日本的失败，并认为放弃这里是迟早的事情。

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不过至少在台面上，微软仍然宣称自己仍在战斗。不久前的一次发布会中，微软日本的新总裁平野拓也表示微软不会撤出日本，要在今年下半年凭借新一轮独占游戏开拓市场，提升数据，同时他认为随着Windows 10系统的推出，会为Xbox One带来能够吸引日本消费者的全新特性，亦是改变目前困境的一次机会。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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出生在日本北海道的混血儿平野拓也此前曾任微软日本市场部的执行总监，后任微软中东欧部的总经理，作为半个本地人士或许他有能力发现一些新的突破口。然而在其他人眼中看来，Xbox One在日本所遇到的问题是多方面的，天时地利人和无一不占。既没有消费习惯，又没有特色游戏，PS4更早早先行一步打下基础，如指望发生逆转只能期待奇迹发生。

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更重要的是，PS4的数据（日版约为150万，全球超过2200万）同样可以证明，日本的游戏市场已经不再是主机玩家为主导的时代，同样也算不上最重要的必争之地，掌机、以及后起之秀的页游、手游等抢夺了大部分市场，主机逐渐萎缩。微软即便在日本阵营大获全胜，对整体的影响只怕意义不大，把精力放在巩固北美市场，以及开拓欧洲市场显得更为重要，现在在日本所做的事情，或许只能算是无奈之下的赌注而已。 本文来自进入日本网

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既然已经有了Windows娘系列，微软接下来还是干脆做Xbox One萌拟人算了……

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