当前位置：进入日本-> 游戏-> WII游戏-> 为劝家里蹲女儿出门 日本妈妈从Wii U买到Switch

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为劝家里蹲女儿出门 日本妈妈从Wii U买到Switch

时间:2017-09-11 16:59来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文开卖仅三周Switch日本销量就掉2成，表现远不及Wii是供应不足所致？介绍：日本游戏产业市调机构Media Create 24日公布统计数据指出，任天堂(Nintendo)新款游戏机“Nintendo Switch”上周（3月13-19日）日本销售量为4万9,913台，较前一周（3月6-12日）的6万1,998台大减约2成（下滑19%）。 上周为Switch在日本市场开卖。。。

　　

为劝家里蹲女儿出门 日本妈妈从Wii U买到Switch 2017年09月05日14:09:35 作者：熊猫猫

近年来，日本家里蹲的状况有两种趋势，一是老年化，60岁啃80岁不是新鲜事。二是年轻化，小学、初中就有孩子不肯上学。为了逃避上学，9月1日甚至成为最多小孩自杀的死亡日期。NHK电视台在《传言家长会》中探讨日本孩子不上学的问题，揭露目前全国已有超过12万个孩子拒绝上学。 内容来自进入日本

近年来，日本家里蹲的状况有两种趋势，一是老年化，60岁啃80岁不是新鲜事。二是年轻化，小学、初中就有孩子不肯上学。为了逃避上学，9月1日甚至成为最多小孩自杀的死亡日期。NHK电视台在《传言家长会》中探讨日本孩子不上学的问题，揭露目前全国已有超过12万个孩子拒绝上学。其中一位母亲为了鼓励女儿踏出家门竟然是买游戏机，结果从WiiU买到Switch，女儿反而更不愿意出门了。 本文来自进入日本网

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对于日本的校园欺凌问题，在不少动漫作品中也有提及到。老师怕丢工作不敢管，被欺负的人越是脓包越被欺负得厉害。因此每到开学，总有一些孩子会不肯上学，认为学校是个可怕的地方，最后成为家里蹲。也有一些人是因为遭受了亲人去世等打击。但《传言家长会》这次的案例比较特殊，一位少女自从在小学3年纪因为感染流感生过大病后，就变得讨厌学校，现在已经有6年没上学了，全靠母亲在家里照顾她。对于学校，这位少女全无好感，表示老师会骂她，不想上一周一次的早会。音乐课、英文课，总之与学校相关的一切都让她觉得厌恶。为了让她上学，妈妈采用了购买游戏机的方式，从WiiU买到了Switch，却毫无奏效。

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经过这六年的家里蹲生活，少女已经完全和社会脱轨，而且极度玻璃心。妈妈气不过骂她，就觉得妈妈很恐怖，更加自闭，更加不想上学了。每个人都有不想上学的时候，面对这些家里蹲，大家有什么办法可以让他们走出自己的世界呢？

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后文日本一周游戏销量排行榜：《喷射美少女》继续领跑！导读：日本一周游戏销量排行榜：《喷射美少女》继续领跑！ 今日，外媒公布了最新一周（6月1日～6月7日）日本游戏市场的销量情况，任天堂Wii U新作《喷射美少女》继续热卖，从上市以来一直霸占着榜单第一名的位置，而且该作无论是在日本本土还是在欧美市场都获得了极高的评价，一度断货。 《喷射乌贼娘》将获得《入侵。。。
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