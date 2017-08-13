当前位置：进入日本-> 游戏-> PS游戏-> 游侠早报:神海：失落的遗产最新演示 DQ助PS4回暖

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游侠早报:神海：失落的遗产最新演示 DQ助PS4回暖

时间:2017-08-13 10:56来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文PS4 Pro日本4天卖出6.5万台 首发势头强劲介绍：新浪游戏 电视游戏 正文页 PS4 Pro日本4天卖出6.5万台 首发势头强劲 2016-11-16 18:07:19 来源：新浪游戏 日本游戏媒体 Fami 通刚刚报道了索尼出品的高配游戏机 PlayStation4 Pro 发售 4 天日本国内卖出了 6.5 万台的消息。 PS4 Pro日本首。。。

　　

游侠早报:神海失落遗产最新演示 DQ助PS4回暖

2017-08-04 08:00    浏览量：加载中... 本文来自进入日本网

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　　Take Two昨日进行了2018财年第一季度财政会议，CEO表示篮球体育游戏《NBA 2K17》出货量超过850万套；《神秘海域：失落的遗产》已经制作完毕，只待发售。游戏总监Kurt Margenau在香港动漫电玩节带来了最新的完整演示；《勇者斗恶龙11》3DS和PS4版日本发售，3DS和PS4的销量都受到了刺激。

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《NBA 2K17》出货量公布

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　　Take Two今日进行了2018财年第一季度财政会议，CEO Strauss Zelnick表示篮球体育游戏《NBA 2K17》出货量超过850万套，并赞《NBA 2K》系列一直是“非常成功”。详情请点击>>

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《H1Z1》邀请赛回归TwitchCon

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　　这次《H1Z1：杀戮之王》比赛设立的奖金池为50万美元（折合人民币336万）。邀请赛将从本月的Gamescom开始，9月的PAX West和东京游戏展持续进行，，决赛最终在10月底的TwitchCon上举办。详情请点击>>

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DQ助PS4销量回升

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　　 上周Square Enix刚刚在日本发售了《勇者斗恶龙11》的3DS和PS4版，与往常的《勇者斗恶龙》系列一样，游戏一经发布就为游戏主机销量带来了明显的回升。详情请点击>>

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《怪猎XX》NS宣传片

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　　《怪物猎人XX（Monster Hunter XX）》Switch版将于8月25日正式发售，现在，卡普空公布了一段该作的新宣传片，以猎人的生活为主题介绍了游戏内容、展示了游戏画面。详情请点击>> 内容来自进入日本

《神海：失落的遗产》最新演示 copyright 进入日本

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　　《神秘海域：失落的遗产》已经制作完毕，只待发售。游戏总监Kurt Margenau在本次的香港动漫电玩节的游戏舞台活动中，不仅带来了最新的完整演示，还公开了更多游戏的细节情报。详情请点击>>

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《漫威VS卡普空》全新封面公开 进入日本，www.wokou.net.cn

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　　《漫画英雄VS卡普空：无限（Marvel vs. Capcom Infinite）》由CAPCOM和漫威两间公司共同想象和创作，昨日，游戏官方发推公布了将加入该作的新角色。详情请点击>> 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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阅读题要：游侠早报:神海：失落的遗产最新演示 DQ助PS4回暖 2017-08-04 08:00浏览量： 加载中... Take Two昨日进行了2018财年第一季度财政会议，CEO表示篮球体育游戏《NBA 2K17》出货量超过850万套；《神秘海域：失落的遗产》已经制作完毕，只待发售。游戏总监Kurt M。。。
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