当前位置：进入日本-> 游戏-> PS游戏-> PS4 Pro日本4天卖出6.5万台 首发势头强劲

PS4 Pro日本4天卖出6.5万台 首发势头强劲

时间: 2017-08-12 01:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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新浪游戏 > 电视游戏 > 正文页 进入日本，www.wokou.net.cn PS4 Pro日本4天卖出6.5万台 首发势头强劲 2016-11-16 18:07:19 来源：新浪游戏 内容来自进入日本

日本游戏媒体 Fami 通刚刚报道了索尼出品的高配游戏机 PlayStation4 Pro 发售 4 天日本国内卖出了 6.5 万台的消息。

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PS4 Pro日本首发4天销量6.5万台

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PlayStation4 Pro ： 65194 台 (统计期间：2016年11月10日～11月13日)

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PlayStation4 ： 28318 台 (统计期间：2016年11月7日～11月13日) copyright 进入日本

一周合计 ：93512 台

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11 月 10 日发售的 PS4 Pro 和 PS4 加起来一周卖出了 9.4 万台，和 9 月份低价新型 PS4 Slim 发售时的销量达到了相近的水平，看来选择高配的玩家和选择低价的玩家分布也较为均匀，索尼这一代游戏机的高低配定价策略可以算得上比较成功了。

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PS4 Pro日本首发4天销量6.5万台

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接下来将登陆 PS4 平台的《最终幻想15》、《最后的幸存者》、《如龙6》、《生化危机7》等大作发售的时候想必还会继续带动双方的销量，因此选择提前购机的玩家应该也不在少数。 进入日本，www.wokou.net.cn

（来源：3DM 编辑：okami） 进入日本，www.wokou.net.cn

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