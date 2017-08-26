当前位置：进入日本-> 游戏-> PC游戏-> Luv》众筹成功 国外绅士也爱GALGAME

Luv》众筹成功 国外绅士也爱GALGAME

时间: 2017-08-26 23:05 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新浪游戏 玩家资讯 正文页 中国电脑城没落 日本惊慌：下一个就是我们 2016-10-28 10:32:31 来源：新浪游戏 百脑汇、太平洋数码广场……中国的不少城市都能找到这类被称为“电脑城”的商业设施。走进电脑城，你会发现有一家挨一家销售联想和华硕等笔记本电脑的小店，还有华为等手机的零售店。虽。。。

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《Muv-Luv》与其续篇《Muv-Luv Alternative》是由日本游戏公司AGE推出的18禁PC冒险游戏，整部作品主体共分为三个篇章，分别是Extra、Unlimited和Alternative；由于游戏制作上的时间问题，AGE决定先发售包含Extra和Unlimited篇的《Muv-Luv》无印版，而第三部分Alternative篇则于2006年制作完成后推出。而AGE至今唯一一部不同时空背景的作品为《化石之歌》，可算是特例，其角色亦未加入本作。 copyright 进入日本

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而近期，为了让这两款游戏在英语圈内发布，该公司在Kickstarter上展开了众筹计划。从计划开始后的八小时内，募集的资金已经突破25万美元（约为160万元人民币），如此情景看来，这两款游戏确实是得到了海外GAL玩家层的大力支持！

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在该众筹计划发表后，海外论坛NeoGAF的GAL玩家们对此表示了热烈欢迎。有玩家表示，“GALGAME中的又一名作登陆西洋了！”、“如果能在PS VITA上玩GAL游戏就太好了。”

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不过对于日本游戏进军海外，特别是这类GAL游戏，翻译质量的好坏更为重要。一部分玩家也发表了不安的心声，“听说这类游戏进军海外，翻译质量都不太好，我有点担心”！当然了，强烈抗议的玩家是没有的！部分玩家表示从这几年观察来看GAL作品翻译上大多有问题，因此从2009年到2011年期间就有很多海外业余玩家开始了自主翻译的行动，，就好比国内汉化一样，相比起官方汉化，玩家们更信任的是对GAL游戏熟悉的民间汉化！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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2014年开始，海外再次掀起了GAL作品的再兴期，与此同时作品中一些桥段的删除及要素的变更也让玩家们揪心。对于海外玩家来说，日本产的GAL游戏并不算是主流类型，但是游戏的PC海外版最终还是获得了大力支持。总体来说，皆大欢喜。

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本文来源：爱玩网 作者：小面包

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