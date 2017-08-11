当前位置：进入日本-> 游戏-> PC游戏-> 中国电脑城没落 日本惊慌：下一个就是我们

中国电脑城没落 日本惊慌：下一个就是我们

时间: 2017-08-11 14:37 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：除了刚刚的《无双全明星》外，世嘉也在今天给我们PC玩家带来了一个重大惊喜：《猎天使魔女》登陆PC。 之前世嘉上线了一个倒计时网站，原本是想公布登陆PC的消息，但现在这个消息被外媒Engadget提前曝光了。 据报道，《猎天使魔女》将登陆Steam平台，支持4K分辨率，游戏画面将获得加强。 在4月2。。。

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2016-10-28 10:32:31 来源：新浪游戏

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百脑汇、太平洋数码广场……中国的不少城市都能找到这类被称为“电脑城”的商业设施。走进电脑城，你会发现有一家挨一家销售联想和华硕等笔记本电脑的小店，还有华为等手机的零售店。虽然店面布局有所不同，但氛围类似于日本东京的电器街秋叶原。 进入日本，www.wokou.net.cn

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电脑城没落

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但中国各地的电脑城正在走向没落。上海屈指可数的闹市区徐家汇的“美罗城”里，个人电脑和智能手机店铺预计将在10月之前撤出。据说这里将改建为以餐饮店和服装销售为中心的楼层。 copyright 进入日本

不仅是美罗城，相邻的“太平洋数码广场二期”已经被拆除，新商业设施的建设正在启动。在被称为北京硅谷的中关村，“海龙电子城”在7月结束了长达17年的历史。

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电脑城在各地销声匿迹的原因包括以下几种。虽然中国的个人消费保持10%的增长，但其中网上交易增速保持在20%~30%，正在夺走实体店的顾客。先去电脑城看看个人电脑等的实物，，然后再去价格相对便宜的网上购买的消费者大有人在。 本文来自进入日本网

另一个可以想到的原因是房价上涨。 尽管中国政府不断推出措施抑制房价泡沫，但上海和北京中心地段的地价仍持续上涨。一家日资银行表示，“（在中国）以房价除以租金收入得出的收益率低于利率”。在这种趋势迈向常态化的背景下，能采取的行动只有2个。即提高租金，同时寻求高价出售。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

薄利多销的个人电脑销售行业已经负担不起大城市闹市区的租金。如果是餐饮店，通过设定顾客单价等手段，控制利润的空间很大。一方面，中国人特别在意消费品价格。但另一方面，在吃喝上却很舍得花钱。 内容来自进入日本

实体店的退潮不仅限于电脑城。马来西亚大型百货店百盛商业集团出售了北京市持续经营不振的商业设施。在城市地区消费逐渐走向饱和的背景下，正在发生消费者的偏好从连锁店和百货店转向互联网的现象，这一点与日本很相似 。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

（来源：日经中文网 编辑：MI）

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