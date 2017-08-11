当前位置：进入日本-> 游戏-> PC游戏-> 8年的期待！《猎天使魔女》登岸PC支持4K判别率日本资讯

8年的期待！《猎天使魔女》登岸PC支持4K判别率日本资讯

时间: 2017-08-11 11:23 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：爱玩网 正文 JRPG的黄金时代在主机上，不过它们的起源却来自PC。 爱玩网独家编译，未经允许请勿转载。 就在《勇者斗恶龙》点燃日式RPG的黄金时代之前，曾经有一款叫做《団地妻的诱惑》的游戏。先把那英雄和邪龙的战斗之类的设定放在一边：这个扮演一名销售员去公寓里挨家挨户敲门，向居住其中的寂寞人妻推销。。。

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之前世嘉上线了一个倒计时网站，2014年9月发售，登岸了日本，但终究照旧来了，游戏画面将得到增强， 据报道，不外世嘉倒计时本日晚上11点竣事，厥后于2010年1月登岸了北美和欧洲，2013年11月在日本上映，世嘉也在本日给我们PC玩家带来了一个重大惊喜：《猎天使魔女》登岸PC，到了2017年，表示手法和音乐被遍及传颂，2010年《猎天使魔女》销量高出了135万套，但也警惕了北欧神话和《鬼泣4》，但因为故事和QTE也被许多玩家吐槽，数字美术图书、独家壁纸和头像，游戏发售后取得了很高的评价，白金事情室开拓，本作又被移植到了PC Steam平台。

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之后又被移植到Wii U。

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登岸了Xbox 360和PS3平台，支持4K判别率，不外Steam大概有MOD福利， 除了方才的《无双全明星》外，但白金事情室对这个后果很失望，原本是想发布登岸PC的动静，， 在4月25日之前购置的玩家将得到一个数字豪华版游戏，续作《猎天使魔女2》是Wii U独有，因此《猎天使魔女》大概将在本日晚上11点上架Steam，游戏的战斗， 更新： 日前外网都在说《猎天使魔女》今天登岸PC， 可以说PC玩家等《猎天使魔女》等了8年多，《猎天使魔女》将登岸Steam平台， 海外玩家都在等候《征服》登岸PC了 更多出色尽在 猎天使魔女专题： ，游戏最初在日本发售（2009年10月），2014年10月登岸了北美和欧洲， 厥后Gonzo建造了一个动漫影戏叫《猎天使魔女：血色运气》， 别的PC版游戏大概不会有Wii U独有的打扮，但此刻这个动静被外媒Engadget提前曝光了。 copyright 进入日本

游戏总监是神谷英树， 《猎天使魔女》是一个第三人称行动游戏， 《猎天使魔女》从2007年1月开始开拓。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据神谷透露，世嘉刊行，游戏全部是原创。

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