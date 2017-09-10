当前位置：进入日本-> GPS-> 和日本MM聊聊天 微信伪装地理位置技巧

和日本MM聊聊天 微信伪装地理位置技巧

时间: 2017-09-10 00:41 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：重庆首次应用北斗卫星导航定位测量山地城市 摘要： 8月6日，重庆市勘测院启动了北斗卫星定位技术应用研究，将北斗卫星定位技术运用于西部山地城市测量试验，这项技术可以提高山地城市测量的精度。 8月6日，重庆市勘测院启动了北斗卫星定位技术应用研究，将北斗卫星定位技术运用于西部山地城市测量试验，这项技术可。。。

海内存知己，天涯若比邻。通信技术的发展，让人与人的距离越来越近。虽然微信的“摇一摇”可以结实新朋友，但是同一时段摇手机的总是那么几个人。有什么方法能快速解释天南海北的朋友呢？本文将告诉你一个去世界各地“把妹”的方法。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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耳听为虚，眼见为实。先来看看利用这个方法所搜索到的微信用户，以及他们在的朋友圈里分享的照片，证明小编绝对没有忽悠你。

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朋友圈中的日本风光

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日本登录微信的用户

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怎么样，看到这么多日本当地图片该相信小编所言非虚了吧！想要实现去世界各地寻找好友的功能，需要用到两个东西，一款名为“伪装微信地理位置”的应用，和一部安卓设备。之所以特定是安卓设备，因为这个技巧中用到了Android系统中的一项设置模拟地理位置。

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开启“允许模仿位置” 内容来自进入日本

开启“伪装微信地理位置”这款应用后，应用将会引导用户进行系统设置，首先是打开位于“开发人员选项”中的“允许模仿位置”功能。Android2.3的用户请在“应用程序”下的“开发”项目中找到该选项。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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关闭卫星定位及网络定位

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第二步，关闭“位置”选项下的“使用无线网络定位”和 “使用GPS卫星”，这样手机在需要定位时，就不会自动进行定位校准了，也就是说模仿位置定到哪里，手机的位置就默认在那个地方。

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设定模拟位置 日本最新动态-www.wokou.net.cn



完成了以上两步对于系统的设定操作后，就可以在“模拟微信地理位置”应用中设定虚拟的位置了，比如把自己的位置设定在“东京”，由于已经关闭了GPS和网络定位，所以虽然你人原地未动，但是手机已经心在日本了。 进入日本，www.wokou.net.cn

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设定虚拟位置

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接下来就进入微信的“附近的人”功能，根据系统会根据虚拟定位，为用户列出周边的微信用户，至此你就可以在世界各地寻找陌生的朋友了。

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当然，虽然是寻找身在“东京”的陌生人，但是相信大多数使用微信的人还都是国人，毕竟日本本土有LINE可以用，在那里使用微信的大多都是留学生，或是过去工作的中国人。不过就像开头说的，海内逢知己，天涯若比邻，相信以中国人身份搭讪的话，亲切感会油然而生的。

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