当前位置：进入日本-> GPS-> 日本光电船用GPS KGP-913MkII

日本光电船用GPS KGP-913MkII

时间: 2017-08-19 17:22 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本一网站在今年上半年针对国内用户使用GPS的习惯做了一项调查，对于用户使用GPS产品的习惯其实对于厂商来说是非常重要的一件事情，对于未来产品开发以及所针对的方向有着很重要的指导意义。而在最近先锋的发布会上也给出了去年对于车载GPS导航仪产品出货量的一个统计，介于目前国内还没有相关PND的专业调研。。。

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日本光电船用GPS KGP-913MkII的详细介绍

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原装正品 日本光电（KODEN）船用GPS KGP-913MkII/913MkIID

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